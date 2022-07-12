Son dakika! Fenerbahçe, Joshua King ile prensip anlaşmasına vardı

Gelecek sezon için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir transferde daha son aşamaya geldi Sarı-Lacivertli ekip, Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

En son Watford forması giyen futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacağı da belirtildi.

İngiliz ekibi Watford ile sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki Norveçli forvet, geçtiğimiz sezon 32 kez lig maçında forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik performansa imza attı. Tecrübeli futbolcu kendi milli takımının 62 kez formasını giydi ve 20 gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır."







