Son dakika! Fenerbahçe, Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe 'de kadro takviye çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Tiago Çukur'un ardından Norveçli futbolcu Joshua King transferini de resmen açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda Joshua King ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Norveçli futbolcu Joshua King’i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Joshua King 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Sarı Lacivertli formayı terletecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Joshua King’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

"2 en iyi arkadaşım koyu Fenerbahçeli"

İmzanın ardından Joshua King şu açıklamaları yaptı: "8 yaşımdan beri 2 en iyi arkadaşım Türk ve koyu Fenerbahçeli. Biri 3-4 sene önce çocuğuma Fenerbahçe forması hediye etti ve ‘İnşallah bir gün bu formayı sende giyersin.’ dedi. O gün geldi çattı. İnşallah bu sene hedeflerimize ulaşıp birden fazla kupa kazanacağız."







