Son dakika! Fenerbahçe, Joao Pedro'yu kadrosuna katıyor
Transfer döneminde sık sık ismi Galatasaray ile anılan Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki forvet arkası Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.
Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer hareketliliği sürerken Fenerbahçe art arda bombaları patlatmaya devam ediyor.
Transfer döneminde sık sık ismi Galatasaray ile anılan Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki forvet arkası Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Sarı Lacivertli ekip Cagliari ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı ve yakın zamanda imzaların atılması bekleniyor. Ayrıca haberde yer alan bilgilere göre; Joao Pedro'nun menajerlerinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'de olması bekleniyor. Pedro'nun, 3 yıllık kontratı hazır durumda.
Tecrübeli futbolcu kariyerinde 377 maça çıktı ve 110 gol, 40 asistlik performans gösterdi.