Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer hareketliliği sürerken Fenerbahçe art arda bombaları patlatmaya devam ediyor.

Transfer döneminde sık sık ismi Galatasaray ile anılan Serie A ekiplerinden Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki forvet arkası Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun Fenerbahçe'ye transfer olmaya yakın olduğu iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Sarı Lacivertli ekip Cagliari ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı ve yakın zamanda imzaların atılması bekleniyor. Ayrıca haberde yer alan bilgilere göre; Joao Pedro'nun menajerlerinin, Fenerbahçe'yle kontratın son detaylarını görüşmek için cuma günü Türkiye'de olması bekleniyor. Pedro'nun, 3 yıllık kontratı hazır durumda.

Tecrübeli futbolcu kariyerinde 377 maça çıktı ve 110 gol, 40 asistlik performans gösterdi.





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