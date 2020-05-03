Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'nin Gölcükspor'da forma giyen 1999 doğumlu İsmail Yüksek'i istediği ve 3. Lig ekibinin bu transfer için 1 milyon TL istediği iddia edilmişti. Sarı Lacivertli ekip, Antalyaspor ve Trabzonspor'un da talip olduğu İsmail transferinde mutlu sona ulaştı.

Ajansspor'un okurlarına son dakika olarak duyurduğu habere göre; Sarı-Lacivertli ekip, Gölcükspor'a 400 bin TL ve 2 oyuncu verecek. Bu oyuncuların satın alma opsiyonu ise Fenerbahçe'de olacak.

Kulüpler arasında sözleşmeler imzalanırken, liglerin kaderinin belli olmasıyla birlikte İsmail Yüksek, Fenerbahçe forması giyecek. Sarı-Lacivertliler bir sonraki transferinin 1928 Buca forması giyen ve önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vurması beklenen forvet Barış Sungur olması bekleniyor. Sarı Lacivertli yönetim hafta içinde 1928 Buca'nın kapısını yeniden çalacak ve Barış transferini bitirmek için düğmeye basacak.

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı.



