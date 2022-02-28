Geleceğin büyük yeteneklerinden biri olarak gösterilen ve üç yıl önce Barcelona'ya verilen cezada rol oynayan İsak Vural'ın yeni adresi Fenerbahçe oldu. Genç futbolcunun amatör lisansı da çıkartıldı ve TFF'nin sitesine yansıdı.

Babası Türk, annesi Norveçli

Barcelona'nın ardından Benfica ile anlaşan İsak Vural, Portekiz ekibinden ayrılarak, taraftarı olduğu Fenerbahçe'ye imza attı. İsak Vural'ın babası Türk, annesi ise Norveçli.

Barcelona'dan ayrılmak zorunda kaldı

İsak Vural 12 yaşındayken, Barcelona tarafından altyapıya alındı; ancak UEFA yabancı ülkelerden gelen küçük yaştaki çocukları ailelerinin İspanya'da ikâmetini sağlamadan transfer ettiği için Katalan kulübüne soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda Barcelona, transfer yasağı cezası aldı.







