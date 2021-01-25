Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmeleri devam ettiği İrfan Can Kahveci transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'i kadrosuna katarak dengeleri değiştiren Fenerbahçe dün Başakşehir kulübüne resmi bir yazı göndererek İrfan Can Kahveci'ye talip olduklarını bildirdi.

Sarı lacivertli yönetim transfer görüşmesi için bugün bir görüşme talep etti ve Başakşehir kulübü de bu görüşmeyi kabul etti. Taraftar bugün bir araya gelecek ve Fenerbahçe yönetimi milli yıldız için resmi teklifini sunacak. Başakşehir'in 25 yaşındaki milli yıldız için 10 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği öğrenildi.

Milli yıldız İrfan Can Kahveci'nin transfer konusunda Galatasaray ve ya Fenerbahçe diye taraf seçmediğini, hangi takım olursa transfer olabileceğini yönetime iletti.

Milliyet/Skorer





İlgili Haberler Bilal Ceylan: Beşiktaş ile Görüşmeler devam ediyor



