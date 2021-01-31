Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır."

DHA'nın haberine göre; Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki, idari koordinatör Selçuk Şahin ve idari menajer yardımcısı Emir Yolaç da resmi evrak işleri için Başakşehir Kulübü'ne geldi.

***

Ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye çok yakın... Sarı Lacivertliler bugün yapılan görüşmeler sonunda hem oyuncuyu hem de kulübü Başakşehir'i ikna etmeyi başardı. Artık herkes resmi açıklamayı bekliyor.

Son dönemde transferlerini sosyal medyada büyük ilgi çeken bir tarzda açıklayan ve yorumlayan Fenerbahçe, yine ilginç bir paylaşım yaptı ve sosyal medya hesaplarından 'Kahve' paylaşımı yaptı. Bu paylaşım 'Transfer bitti' yorumlarının yapılmasını sağladı.



