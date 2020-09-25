SON DAKİKA | Fenerbahçe için sürpriz Adebayor iddiası

36 yaşına gelen ve son olarak Paraguay'da Olimpia forması giydikten sonra serbest durumda olan Emmanuel Adebayor için birbirinden sürpriz iddialar gündeme geldi. The Sun'ın özel haberine göre West Bromwich'in menajeri Slaven Bilic, transfer döneminin sonuna kadar istediği hamleleri yapamaması durumunda daha önce Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor formaları giyen Emmanuel Adebayor'u kadroya katmayı düşünüyor.

Slaven Bilic, Adebayor'un transferi adına görüşmeler yürütürken bir başka sürpriz iddia gündeme geldi. The Sun, oyuncu için Fenerbahçe ve İtalya'dan bazı takımların da temas halinde olduğunu belirtti.

Corona virüs krizi nedeniyle Paraguay ekibi Olimpia'dan ayrılan Emmanuel Adebayor'un Gana'daki evinde günde çift idman ile formda kaldığı ve bir geri dönüşe hazırlandığı dile getiriliyor.

Hedef 100'ler kulübü

Premier Lig'de şu ana kadar Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Crystal Palace formaları giyen Adebayor'un 97 golü bulunuyor. West Bromwich ile anlaşarak 100'ler kulübüne girmeyi istediği ifade edilmekte.

Transfer dönemi bitse dahi serbest oyuncu olarak takıma katılabilecek olması Adebayor transferini avantajlı kılıyor. İlk iki maçta gol atamayan West Bromwich, kenardan bir hamle şansı için Adebayor'u kadrosuna katmak istiyor. Samatta'yı transfer eden ve forvet hattına bir takviye yapmayı daha amaçlayan Fenerbahçe'nin de oyuncu için devrede olduğu iddia edilmekte.