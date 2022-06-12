Son dakika! Fenerbahçe için Rafael Navarro önerisi

Jorge Jesus'un takımın başına geçmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe sürpriz isimlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yaparken, golcü transferinde flaş bir isim gündeme geldi.

Brezilya basınında yer alan habere göre Palmeiras forması giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu Rafael Navarro, menajerler aracılığı ile Fenerbahçe'ye önerildi.

Jorge Jesus karar verecek

Fenerbahçe'nin birçok Brezilyalı futbolcu hakkında araştırma yaptığının altı çizilirken, Sarı-Lacivertli ekipte Jorge Jesus ve scout ekibinin Navarro'yu analiz ettiği ve henüz net kararlarını bildirmedikleri belirtildi.

Navarro'nun Basel'den de teklif aldığı aktarılırken, futbolcunun bu teklifi kabul etmediği ve takımda kaldığı bildirildi.

Ocak ayından Botafogo'dan Palmeiras'a transfer olan Navarro'nun takımı ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon toplam 29 maçta sahaya çıkarken 7 kez fileleri havalandırdı ve 3 kez de asist yapmayı başardı.



