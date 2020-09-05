SON DAKİKA | Fenerbahçe için Hulk ve Godin iddiası

Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe'nin, dünyaca ünlü yıldızlar Hulk ve Diego Godin için de görüşmeler yürüttüğü iddia edildi. Yapılan açıklamada iki yıldız ile de anlaşma noktasına gelinmesine rağmen transferlerin son anda çıkan pürüz nedeniyle gerçekleşmediği aktarıldı.

Menajer Daniel dos Reis Foot Mercato'ya yaptığı açıklamada, "Transferler gerçekleşmek üzereydi ama bir kişi bunu zora soktu. Hem kulüp hem oyuncular transfer adına çok istekliydiler" ifadelerini kullandı.

Inter'in Uruguaylı savunmacısı Diego Godin'in takımı ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona ererken Çin ekibi Shanghai SIPG forması giyen Hulk ise kontratının sona ereceği 2020 sonuyla birlikte takımdan ayrılmayı planladığını açıklamıştı.