Son dakika! Fenerbahçe için Divock Origi iddiası

Takımdaki golcülerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Fenerbahçe'nin transferde birinci önceliği Liverpool forması giyen Divock Origi.

Şu anda Süper Lig 'de dördüncü sırada yer alan Fenerbahçe'nin, yeni bir forvet arayışı içinde olduğu ve gözünü Belçikalı golcüye diktiği aktarılırken, Liverpool'da istediği süreleri alamayan Divock Origi'nin ise düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği belirtiliyor.

Her ne kadar Fenerbahçe oyuncuyla ilgileniyor olsa da Origi, maaş açısından tatmin edici bir teklif gelmesi halinde İngiltere'de kalmayı tercih edecek. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakibi ise Premier Lig ekiplerinden Newcastle United.

Bu sezon Liverpool ile 10 maça çıkan Origi, 5 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



