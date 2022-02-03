Son dakika! Fenerbahçe için Danny Rose iddiası

Sol bek transferi için girişimlerini sürdüren hatta Konan konusunda Reims ile anlaşmasına rağmen bu oyuncunun menacerinin artan istekleri yüzünden transferi bitiremeyen Fenerbahçe 'nin rotayı İngiltere'ye çevirdiği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin Premier Lig'de sondan ikinci basamakta bulunan Watford'dan Danny Rose ile ilgilendiği iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler'in Premier Lig'de forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun kiralanması için teklifte bulunduğu kaydediliyor.