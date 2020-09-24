SON DAKİKA | Fenerbahçe için Choupo-Moting iddiası

Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki final yürüyüşünde sürpriz katkısıyla büyük rol oynayan Eric Maxim Choupo-Moting, Fransız ekibiyle anlaşmaya varamayarak takımdan ayrıldı. BeIN SPORTS'a göre oyuncunun yeni durağının Fenerbahçe olabileceği ifade edildi.

Paris ekibinde aldığı süreden daha fazlasını almak istediği belirtilen Choupo-Moting'in bu doğrultuda PSG ile yeniden bir anlaşma sağlamasının düşük ihtimal olduğu aktarılmakta. Bonservis bedeli olmayan oyuncunun, Fenerbahçe ile görüşmeler yaptığı ve yeni durağının Türkiye olabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe, santrfor olarak Samatta'yı kadrosuna katsa da hücum hattına Choupo-Moting'i de eklemek için girişimlerini sürdürüyor. Geride bıraktığımız sezonda PSG ile 20 maça çıkan 31 yaşındaki forvet; 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kamerunlu oyuncu, özellikle takımının çeyrek finalde Atalanta oynadığı maçta 90+3'te attığı golle zaferi getirmiş ve Fransız ekibi yarı finale yükselmeyi başarmıştı.