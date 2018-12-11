Son dakika - Fenerbahçe haberleri! Ersun Yanal ne zaman imzalayacak?

Fenerbahçe'de neler yaşanıyor? Akhisarspor mağlubiyetinin ardından taraftar çılgına döndü. Ali Koç cezayı kesti ve Fenerbahçe takımı otobüsle İstanbul'a döndü. Bu çöküşün ardından Fenerbahçe'de başkan Ali Koç taraftarın da istediği Ersun Yanal ile görüştü ve 1.5 yıllığına anlaştı. Şimdi taraftar Ersun Yanal'ın ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 11 Aralık Salı son dakika Fenerbahçe haberleri merak ediliyor. Fenerbahçe ile ilgili tüm detaylar ve ayrıntılar burada...

COMOLLI SAMANDIRA'DA

Akhisar deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönen ve futbolcularla birlikte en çok eleştirilen isim olan Comolli, Samandıra'da bugünkü idmanı takip ediyor.

"Sorumlu sensin" mesajı

Yöneticilerden kimsenin tesislerde bulunmaması dikkat çekerken, başkan ALi Koç adeta bu görüntüyle Comolli'ye "Sorumlu sensin, gidişatı sen düzelt" mesajı veriyor.

Koeman görevinin başında!

Hollandalı teknik adam Erwin Koeman ve yardımcısının yönettiği antrenmanda Akhisar maçında sahada olan futbolcular salonda çalışıyor.

Trnava deplasmanına eksiklerle gidiliyor

Öte yandan perşembe akşamı Spartak Trnava deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de UEFA kadrosunda bulunmayan Mehmet Ekici, Roberto Soldado ve Berke Özer'in yanında sakatlıkları bulunan Valbuena ile Frey oynamayacak, durumu henüz netleşmeyen Hasan Ali Kaldırım'ın sahada olamsı da zor gözüküyor. Ligde cezası bulunan Jailson ise 11'de başlayacak.

Başkan takıma tepkili!

Başkan Ali Koç'un ise Ersun Yanal ile görüşmelere devam etmek ve pürüzleri gidermek için Trnava deplasmanına gitmesi beklenmiyor. Ali Koç'un futbol takımına da tepkili olduğu için maça gitmeme ihtimali olduğu belirtiliyor.

Fanatik Özel / Yusuf Dursun

ERSUN YANAL'A KONUŞMA YASAĞI!

Sarı-Lacivertli yönetim, Kuşadası'nda katıldığı panelde, “Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Ama herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz” diyerek F.Bahçe ile masaya oturduğunu doğrulayan Yanal’ı uyardı.

Güneş gazetesinin haberine göre, görüşmeleri gizlilik çerçevesinde yürütmeyi istediklerini tecrübeli çalıştırıcıya aktaran yönetim, Ersun Yanal’a daha Fenerbahçe’ye imza attırmadan konuşma yasağı verdi.

COCU'NUN TAZMİNATI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen Phillip Cocu'nun görevine son verildiği 1 yıllık maaşının kendisine ödeneceği yazılıp çizilmişti.

Ancak müthiş bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Cocu'nun sözleşmesinde, sözleşmesi 1 yıl dolmadan feshedilirse 3 yıllık maaşı ile birlikte takım şampiyon olmasa da şampiyonluk primlerinin de ödeneceğinin yazılı olduğu iddia edildi. Cocu'nun 1 yıllık ücretinin 3 milyon Euro...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; küme düşme hattına giren F.Bahçe'de başkan Ali Koç, Akhisar maçı sonrası soyunma odasında futbolcularıyla çok sert bir konuşma yaptı. 43 dakika soyunma odasında kalan Koç, konuşmasına İngilizce olarak başladı. Yabancı oyunculara ağır ifadeler kullanan Koç, ardından yerlilere Türkçe konuştu. Başkan Koç, "Bu tablodan utanmıyor musunuz? F.Bahçe tarihine ihanet ediyorsunuz. Koca kulüp nasıl küme düşme hattına inebilir? Biraz olsun suçu kendinizde arıyor musunuz? Taraftar sizi her yerde destekliyor. Sizin onlara sunduğunuz futbol içler acısı" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'de suçlu bulundu: Odacı Salih... Kulüpte 20 yıldır görev yapan Salih isimli kat görevlisi, Samandıra'da çalışıyordu. Oyuncuların çok sevdiği Salih, eski bir Samandıra çalışanına, tesislerde unuttuğu özel bir eşyasını verdi. Bunu dışarıda veren Salih, başka çalışanlar tarafından görüldü ve konu başkana iletildi. Koç da Salih'in Samandıra'dan Dereağzı'na alınmasına karar verdi.

Akhisarspor yenilgisi sonrası otobüsle İstanbul'a dönen F.Bahçe, saat 02.00'de Samandıra'ya ulaştı. Yaklaşık 30 taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

FENERBAHÇE'DE SON FAY HATTI DA KIRILDI!

Fenerbahçe 111 yıllık tarihinin en kötü günlerini yaşarken puan cetvelinde küme düşme hattında bulunması camianın sabırlarını taşırdı.

Sergilenen futbol taraftarlar için hayalkırıklığı yaşatırken, Aykut Kocaman ile devam etmeyen ve sonra Cocu'yu takımın başına getiren, işler ters gidince Koeman ile devam eden ancak Cocu'nun sözleşmesini hala feshetmeyen yönetim tartışılmaya başladı.

Transferlerin isabetsizliği çok kısa zaman içerisinde gün yüzüne çıkarken statlarda çok kere Ersun Yanal sesleri yükseldi.

İlk travma sahada alınan kötü sonuçlarla yaşandı. Sonra kadro dışı kararları ve antrenörler için ortaya atılan iddialır camiayı yıprattı. Bu gelişmeler öncü depremler gibiydi.

Taraftarların önemli bir kesiminin "savunma futbolu oynatıyor" diye istemediği Aykut Kocaman ile yolları ayıran Yönetim, soyunma odasında yaşananlar nedeniyle Volkan, Aatıf ve dirar'ı kadro dışı bıraktı. Taraftar stadı terketmeyince Cocu ile yolları ayırdı, şimdi yine taraftarın istediği Ersun Yanal'ı takımın başına getirmek için mecbur kaldı.

Bu arada Sportif Direktör Comolli de güven yitirdi. Kurduğu takım ve teknik kadronun Fenerbahçe'yi düşürdüğü durum ve 3-0'lık yıkım sarı-lacivertlileri alt üst etti.

Taraftarlar gibi çileden çıkan bir başka isim Başkan Ali Koç oldu. Akhisar'da bir ara tribünden ayrılarak 15 dakika sonra yeniden maçı izlemeye başlayan Başkan Koç'un takım ile ilgili kararı büyük yankı uyandırdı. Kafile uçak yerine otobüs ile İstanbul'a döndü.

Daha önce Aziz Yıldırım da takımı Ankara'dan bir kez otobüsle döndürmüştü. Benzer bir cezayı Panathinaikos Başkanı da uygulamıştı.

TAKIMIN İZİNİ BOZULMADI !..

Şimdi takımın yeniden toparlanması imkansıza yakın güçlükte. Futbolcuların bir çoğu yaşananları kabullenemiyor ve kafada sezonu bitirdiler. Bir çoğu menajerinden takım bulmasını istedi. Aralarında "Tek suçlu biz miyiz" diyen oyuncular da var, bu kaos ortamından bir an önce kurtulmak isteyen isimler de var. Çalışmaya devam ederek bu durumdan çıkmak isteyenler olabileceği gibi bir kaç futbolcunun da cazip bir teklif helinde takım değiştirmeyi düşündüğü de konuşuluyor.

Öte yandan dün gece takımın izninin iptal olduğu ve antrenman yapılacağı haberi yayılırken, programın bozulmadığı ve takımın bugünü izinli geçirdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler Avrupa ligi maçı hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak.

ŞİMDİ NE OLACAK ?

Perşembe günü Avrupa Ligi'nde hafta sonu ise ligde maçlar oynanacak. Takım sahaya Koeman ile mi çıkacak, Ersun Yanal ile mi, başka bir teknik adamla mı ? Bu sorular Fenerbahçe Yönetimi'nin yapacağı toplantılar sonrasında cevap bulacak.







