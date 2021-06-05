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Son dakika Fenerbahçe haberi: Zajc Genoa'ya gidiyor

Sloven futbolcu Miha Zajc, Fenerbahçe'den ayrılmaya çok yakıkn. Sarı lacivertliler, İtalyan kulübü Genoa'nın 26 yaşındaki futbolcu için yaptığı 3 milyon euroluk teklifi kabul etti. Transferin yakın zamanda duyurulması bekleniyor.

05 Haziran 2021, Cumartesi 23:20 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Zajc Genoa'ya gidiyor

Serie A ekiplerinden Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc’ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertli yöneticiler, İtalyan ekibinin Sloven oyuncu için yaptığı 3 milyon euroluk teklifi kabul etti. 26 yaşındaki futbolcunun da sözleşme konusunda Genoa ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Transferin imza aşamasına geldiği ve yakın zamanda duyurulacağı belirtildi.


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31 maçta 4 gole katkı

Bonservisi Fenerbahçe 'de olan Miha Zajc geçen sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirmiş ve 31 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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