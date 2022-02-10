Son dakika Fenerbahçe haberi! Yılmaz Vural sürprizi

Fenerbahçe 'de teknik direktörlük koltuğu geçici olarak İsmail Kartal'a emanet edilirken, sezon sonu yeni bir hocanın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Yılmaz Vural ise hayalinin Fenerbahçe'de hocalık yapmak olduğunu yine yeni yeniden dile getirmeye devam ediyor.

YILMAZ VURAL'IN AŞKI FENERBAHÇE

Her dönem Üç Büyükler'i çalıştırmak istediğini dile getiren Yılmaz Vural, son olarak geçtiğimiz günlerde NTV Spor'da katıldığı Kırılma Anı isimli programda bu konuya değinmiş, "Hayalim hala 3 büyüğü çalıştırmak" diyerek sinyali vermişti. Yılmaz Hoca ayrıca Fenerbahçe Beko'nun Real Madrid'i devirdiği THY Euroleague mücadelesini de tribünde takip ederek sarı lacivertlilere olan düşkünlüğünü gözler önüne sermişti.

ALİ KOÇ'A SORULMUŞTU

Ayrıca Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe'ye olan iştahı Başkan Ali Koç'a da sorulmuştu. Bir basın mensubunun sorusu üzerine Başkan Koç, "Yılmaz Vural'ı çok severim, kendisi iyi bir Fenerbahçelidir" diyerek açık kapı bırakmıştı.

Fenerbahçe'de sezon sonu İsmail Kartal ile yolların ayrılması beklenirken, Yılmaz Vural ve bir takım sarı lacivertli taraftarlar bu konunun gündeme gelip gelmeyeceğini takip edecek gibi duruyor. (Akşam)