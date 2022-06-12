Fenerbahçe ’de artık 2022-23 sezonu için geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertlilerde yepyeni bir dönem başlayacak. Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü isim Jorge Jesus’u getiren Fenerbahçe’de futbol direktörlüğü için de Mario Branco göreve başlıyor. İki Portekizli isim yeni sezonda futbolun ve Samandıra’nın sorumluluğunu üstlenecek.

Mario Branco ismi dikkat çekiyor!

Özellikle Mario Branco ismi dikkat çekiyor. Portekizli futbol yöneticisi, Jorge Jesus ile sarı-lacivertli yönetim arasında köprü vazifesi görecek. Jorge Jesus da Samandıra’nın lideri olacak. Sportif direktörlük ve yöneticilik tecrübeleri bulunan Branco, aynı zamanda spor yönetimi mezunu. Antrenörlük de yapan 47 yaşındaki isim, UEFA B Lisansı’na sahip.

Transfer konusunda uzman!

Yakın geçmişte Yunanistan’da PAOK’un namağlup şampiyonluğu, Hırvatistan’da Hajduk Split’in 2 şampiyonluğu ve Portekiz’de Estoril’in hem üst lige çıkması hem de Avrupa Ligi’ne katılmasında sportif direktör olarak büyük katkısı olan Mario Branco, transferler konusunda da uzman. Kulüplerde scouting departmanları kuran ve bu zamana kadar oyuncu satışları yaparak nam salan başarılı futbol adamı, Fenerbahçe’ye de Jorge Jesus’un onayıyla geldi.

Daha önce de Jose Mourinho’nun Manchester United ve Roma’ya önerdiği bir isim. Mario Branco’nun çalışma referanslarında Jose Mourinho ve Marco Silva gibi ünlü teknik adamların imzası yer alıyor. (Milliyet)