Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi tamamlanıyor. Uzun süren pazarlıklar sonrasında Fenerbahçe ile 16 milyon euro + 2 milyon euro bonuslarla birlikte toplamda 18 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan Lazio, 26 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kosovalı golcü, yeni takımında yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret kazanacak. Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında Vedat Muriç'i 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Çaykur Rizespor'dan transfer etmişti.

Rizespor, yapılan sözleşmeye 'sonraki satıştan yüzde 15 pay' maddesi koydurmuştu. Sarı lacivertliler, bu transferden gelen bonservisten 2,5 milyon euro'sunun Rizespor'a verecek.

Fenerbahçe'nin, Vedat Muriç için Lazio'yla anlaştıklarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

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