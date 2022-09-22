Fenerbahçe ’de Teknik Direktör Jorge Jesus kısa sürede damgasını vurmaya başladı. Takımın başına geçtiğinde kariyerine büyük saygı duyulan Portekizli çalıştırıcının icraatları, oynattığı oyun ve aldığı sonuçlar bu saygıyı daha da arttırdı. Aldığı bazı kararlar hemen anlaşılmasa da artık Samandıra’da “Hocanın vardır bir bildiği” deniyor.

Öncelikle sarı-lacivertlilerde sezon başından itibaren ağır bir antrenman temposu uygulanıyor. Geçmiş dönemde bu durum futbolcular tarafından sorgulanırken, Jesus’ta aynı şey yaşanmadı. Oyuncu grubu konan hedefe inandırılırken, bu çalışmaların sahada kendileri için gerekli olduğunu kısa sürede gördü.

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BAŞKAN ALİ KOÇ DA RAHATLADI

Takımda işlerin yolunda gitmesi ve Jorge Jesus’un tüm kontrolü alması sonrası Başkan Ali Koç da rahatladı. Önceki dönemlerde sonuçlar gelmediğinde başkan sürekli Samandıra’ya gidip kötü gidişi sorguluyordu. Oyuncularla toplantılar yapılıyor ancak bunların çoğundan sonuç alınamıyordu. Bunun yanında Başkan Koç hem takımı toparlamaya çalışıp hem de kulübün mali, idari işleriyle aynı anda ilgilenmeye çalışıyordu.

Jesus döneminde rüzgar tersine döndü. Samandıra’ya çok az uğrayan sarı-lacivertli kulübün patronu artık tamamen kulübün işlerine odaklanmış durumda. Koç, tesislere ziyaretini ise kötü sonuçlar için değil, takımı tebrik etmek ve yanlarında olduğunu hissettirmek için yapıyor.



