Son dakika Fenerbahçe haberi! Transferde 2+1 planı!

Yönetim, transfer çalışmalarına hız vermek için İsmail Kartal’ın raporunu bekledi. Gelir gelmez 1 haftada 3 maça çıkan Kartal, bu karşılaşmaların ardından gereken takviyeleri bildirdi. Ara transfer döneminin açılmasının üzerinden 15 gün geçmişken henüz hamle yapmayan Fenerbahçe , kısa sürede bombaları peş peşe patlatmaya hazırlanıyor. Sarı- Lacivertliler’in İstanbul’a getirmeyi planladığı ilk isim Ghislain Konan. Fabrizio Angileri, Toni Lato, Jannes Horn gibi isimlerle de görüşen yönetimin son kararı Konan olmuştu. Yönetim, hem Reims hem de oyuncu ile anlaştı. 26 yaşındaki sol bekin önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçirileceği öğrenildi.

Tek pürüz opsiyon

Sol bekin ardından tüm ağırlık forvet transferine verilecek. Vedat Muriç, Fenerbahçe’ye dönebilmek için tüm teklifleri bir bir geri çevirdi. Son olarak İspanyol ekibi Mallorca da Kosovalı oyuncu için Lazio’nun kapısını çaldı. Ancak Vedat-Edibe Muriç çiftinin İstanbul’a dönme konusundaki kararlığı nedeniyle Sarı-Lacivertliler bu transferde avantajlı konumda bulunuyor. İtalyan ekibi golcü oyuncuyu kiralık olarak göndermeye sıcak baksa da şu ana kadar satın alma opsiyonu konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağlanamadı. Yönetim, kısa sürede bu pürüzü de giderip işi bitirmek istiyor.

Sallai erken gelebilir

İsmail Kartal, hücumda yaşanan sıkıntının golcü transferiyle büyük ölçüde çözülebileceğini düşünse de mümkünse bir de kanat oyuncusu istedi. Ancak bu transfer için en büyük engel 14 yabancı kontenjanının dolu olması. Eğer gerekli yer açılabilirse bu bölgeye de sürpriz bir transfer gerçekleşebilir. İlk aday, Attila Szalai’nin Macaristan Milli Takımı’ndan arkadaşı Roland Sallai. Yıldız futbolcu geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin sosyal medya paylaşımlarına alev göndererek heyecan yaratmıştı. Yönetim 24 yaşındaki oyuncuyu yeni sezon için düşünse de gerekli şartlar oluşursa bu transfer dönemi kapanmadan önce hamle yapabilir.