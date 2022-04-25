Ligde son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik; toplamda 14 mücadelede 33 puan... İsmail Kartal’ın Fenerbahçe ’si adeta tozu dumana kattı. Son haftaların kuşkusuz en formda ve en başarılı takımı oldu. Tablo böyleyken, tribünler açık bir şekilde Kartal’la yola devam edilmesi yönünde tavır koydu. Camia içinde de 60 yaşındaki teknik adama şans verilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazandı. Ancak takımı müthiş performansına rağmen Ali Koç, teknik adam arayışlarına devam ediyor. Joachim Löw ile birçok kez görüşen başkan Koç, bu kez soluğu Portekiz’de aldı. Sarı-Lacivertliler’in başkanının, iki gün geçirdiği Lizbon’da Jorge Jesus ile bir araya geldiği belirtildi. Ali Koç ile Jesus, nisan ayının ilk haftasında da yüz yüze görüşmüştü. İkilinin yeniden bir araya gelmesi, “Anlaşma yakın” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Jesus ekibini topladı!

Jorge Jesus, görev alacağı yeni takımda kendi ekibini getirmeyi ilk şart olarak sunuyor. Bu nedenle Portekizli hocanın bazı teklifleri geri çevirdiği kaydedildi. Tecrübeli çalıştırıcının Ali Koç ile görüşmeden 1 gün önce Instagram’da yaptığı bir paylaşım da dikkat çekti. Jesus, teknik ekibini toplayıp yemek yedi. Buradan fotoğraflar paylaşan başarılı hoca yorum olarak, “Yeniden bir araya geldi. Geçmişe, birlikte başardıklarımıza baktık, yeni meydan okumalar belirledik” ifadelerini kullandı.



