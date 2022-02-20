Son dakika Fenerbahçe haberi! Tarihi fırsat kapıda

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda hedeflerinden uzaklaşan Fenerbahçe ’de önemli bir hamle olması planlanıyor. Sarı-lacivertlilerin önünde gelecek adına adeta tarihi bir fırsat bulunuyor. Özellikle hem kadroda hem de altyapıda yer alan yetenekli gençlerin daha çok süre alması düşünülüyor. Başta Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler gibi taraftarları da heyecanlandıran isimlerin ön plana çıkması isteniyor.

Özellikle bu isimlerin hem yetenekleri hem mücadeleleri hem de hırslarıyla takıma daha fazla enerji kattığı vurgulanıyor. Konferans Ligi’nde son oynanan Slavia Prag maçında Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nun getirdiği dinamizme dikkat çekiliyor. Ligde kalan haftalarda da genç yeteneklerin daha fazla süre alması bu noktada amaçlanıyor. Sezon sonuna kadar takımın jokeri gibi olan ve performansıyla tribünlerin sevgilisi haline gelen 22 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, ilk 11’in değişilmezi olarak duruyor.

16 yaşındaki yetenekli orta saha Arda Güler’in de her hafta alacağı sürenin artması bekleniyor. Benzer şekilde 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp ve 22 yaşındaki Burak Kapacak’ın da sol bek ile sağ bekte deneneceği ifade ediliyor.

Ayrıca U19 takımında bu sezon fark yaratan Ruhan Arda, Emir Ortakaya, Arda Okan Kurtulan, Melih Bostan ve Bora Çuha gibi isimlerin sık sık maç kadrosunda olmaları düşünülüyor.

Güçlü isimler

Fenerbahçe’nin kadrosunda 25 yaş altı birçok önemli yıldız da bulunuyor. 24 yaşındaki Kim Min Jae, Attila Szalai ve Osayi-Samuel ve 23 yaşındaki kaleci Altay Bayındır ilk akla gelen isimler. Gelecek adına transferde kulübe para da kazandırması beklenen bu oyuncuların da ilk 11’deki yerlerini korumaları bekleniyor.

Çağtay hazır kıta

Hatayspor’la bugün Kadıköy’de oynanacak maç öncesi sol bekte kimin oynayacağı merak ediliyor. Slavia Prag maçı sonrası basın toplantısında İsmail Kartal’ın ‘Çağtay’ı oynatabiliriz’ açıklamasından sonra gözler 19 yaşındaki sol beke çevrildi. Antrenmanlardaki performansı ve U19 takımındaki başarılı görüntüsüyle sezon başından beri dikkat çeken Çağtay’ın forma verilmesi halinde hazır olduğunu belirtildi. (Skorer)