İsmail Kartal için oldukça sıkıntılı başlayan ‘geçici’ Fenerbahçe macerası, bambaşka bir hale döndü. Özellikle Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’ndeki hayal kırıklığı sonrası yoğun eleştiri alan tecrübeli teknik adam, Sarı-Lacivertliler’i bambaşka bir seviyeye getirdi. Ligde son 9 maçta alınan 8 galibiyet ve 1 beraberlikle Fenerbahçe, hedeflediği ikinci sıraya yerleşti. “Sezon sonuna kadar” takımın emanet edildiği İsmail Kartal’ın başardıkları, yönetimi ciddi bir ikilemde bıraktı!

Oyuncular da arkasında

2-0 kazanılan Göztepe mücadelesinde 42 bin taraftar İsmail Kartal’ı bağrına bastı. Kendisine gösterilen müthiş sevgi karşısında başarılı hocanın gözleri doldu. 12. adam, bu karşılaşmada “İsmail Kartal’la devam edilmeli mi?” sorusuna en net yanıtı vermiş oldu. Kartal, aslında sadece taraftarın desteğini arkasına almadı. Basına demeç veren hemen her futbolcu, 60 yaşındaki teknik adama övgüler yağdırıp takıma nasıl seviye atlattığını anlatıyor.

‘Erken olabilir’ demişti

Joachim Löw, Jorge Jesus, Niko Kovac gibi isimlerin adı Fenerbahçe ile anılırken taraftarın İsmail Kartal’ı seçmesi, yönetimin elini kolunu bağladı. Hoca işini aceleye getirmeyip, görüşmeleri sürece yaymak için sezon sonuna kadar Kartal’ın göreve getirilmesi, hiç beklenmedik bir ‘sıkıntı’ ortaya çıkarttı. Ali Koç, 11 Mart’ta düzenlediği basın toplantısında yeni teknik adamla ilgili yöneltilen soruya, “Sandığınızdan erken konuşabiliriz” yanıtı vermişti. Ancak başkan, bu sözlerin üzerinden 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen hoca konusunda sessizliğini bozmadı. Takımın bu performansı devam eder, hedeflenen ikincilik gelirse, başkan Koç’u sezon sonunda çok zorlu bir karar bekliyor.