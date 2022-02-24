Arda Güler... Henüz 16 yaşında olan genç oyuncu, kısa sürede yıldız gibi parladı. Arda, Slavia Prag ile oynanan ilk maçta 75. dakikada oyuna girmesine rağmen kısa sürede etkisini gösterdi. Genç yıldız adayı, kariyerinde ilk kez 11’de sahaya çıktığı Hatayspor mücadelesinde de maçın yıldızı oldu. Özellikle Mesut Özil’in yokluğu, İrfan Can Kahveci’nin ise maç eksiği nedeniyle gözler yine Arda Güler’in üzerinde olacak. İsmail Kartal’ın genç öğrencisini bu akşam da görevlendirmesi bekleniyor. 16 yaşındaki oyuncunun ilk 11’de mi başlayacağı ya da sonradan mı oyuna gireceğine maçtan önce karar verilecek.

Gol silahları Valencia&Serdar

Fenerbahçe ’ye 3-2’lik yenilgi sonrası rövanşta mutlaka goller gerekiyor. Bu nedenle Arda’nın yapacaklarının yanı sıra özellikle Serdar Dursun ve Enner Valencia da takımın en önemli silahları olacak. Serdar, Hatay karşısında penaltıdan attığı 2 golle büyük moral buldu. Tecrübeli oyuncu, bu sezon ilk kez Avrupa’da 11’de oynamaya hazırlanıyor. İsmail Kartal, Serdar Dursun’un hava toplarındaki üstünlüğünü, Enner Valencia’nın ise savunma arkasına yapacağı hızlı koşuları avantaja çevirmek istiyor.