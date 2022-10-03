Son dakika Fenerbahçe haberi! Serdar Aziz'den Jorge Jesus için çarpıcı sözler!
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de, sakatlığı sonrası sahalara derbi maçıyla dönen Serdar Aziz'den çarpıcı açıklamalar geldi. Derbiye dair değerlendirme yapan milli futbolcu, sakatlığı ve Jorge Jesus hakkında önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...
Süper Lig 'de 8. hafta dün Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sahne oldu. İki ezeli rakip birbirlerine skor üstünlüğü kuramadı ve sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Yaşadığı sakatlık sonrasında uzun bir zamanın ardından yeniden Fenerbahçe formasına kavuşan tecrübeli savunmacı Serdar Aziz, karşılaşma sonrasında zorlu Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi. Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Serdar, sakatlık süreci ve Jorge Jesus hakkında açıklamalar yaptı.
Beşiktaş ile oynadıkları derbinin zor geçtiğini belirten Serdar Aziz, "Sakatlık uzun sürdü. 2.5 ay gibi. Dönüşü de zor bir derbi maça geldi. Kazanmak isterdik ama olmadı iyi mücadele ettik. En önemlisi sağlıklı bir şekilde derbiyi bitirdik. Bundan sonra her şeyin daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.
Teknik direktör Jorge Jesus hakkında konuşan tecrübeli stoper, "Hocamız, dünyanın en önemli teknik direktörlerinden birisi. Takıma da güveniyor. Onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah daha iyi oluruz" ifadelerini kullandı.