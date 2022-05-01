Sezon başında 4. stoper konumuna düşen ve gönderilecekler listesinde yer alan Serdar Aziz’in yükselişi tam gaz devam ediyor. İsmail Kartal döneminin parlayan oyuncularının başında gelen ve Milli Takım kadrosuna da yeniden seçilen Serdar, Kim Min-Jae ile birlikte savunmada harika bir performans sergiledi. Cezalı olduğu için Beşiktaş derbisinde oynamayacak olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetimin önümüzdeki günlerde 31 yaşındaki futbolcuyla masaya oturup, kontratını 2+1 yıl daha uzatacağı bildirildi.