Tecrübeli savunmacı, Milli Takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle İtalya maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı. Fenerbahçe ’ye dönen Serdar Aziz, kulübün sağlık heyeti tarafından detaylı kontrolden geçirildi. Yapılan muayenede, deneyimli futbolcunun önemli bir sorunu olmadığı, cumartesi günkü Kayserispor karşılaşmasında sahadaki yerini alabileceği belirlendi. Serdar Aziz, son haftalarda yakaladığı formla İsmail Kartal’ın ilk 11’deki değişilmez isimlerinden biri olmayı başarmıştı.