İsmail Kartal, son haftalarda eksikler nedeniyle dertli. Hemen her maç bir oyuncusunu sakatlığa kurban veren tecrübeli teknik adam, bu da yetmiyormuş gibi oyuncularının peş peşe cezalı duruma düşmesi nedeniyle de sıkıntı yaşıyor. Serdar Aziz, Gaziantep karşısında gördüğü kart nedeniyle Beşiktaş maçını kaçırmıştı. Tecrübeli savunmacı bu hafta dönüyor ancak bu kez de Mert Hakan derbide rakiple tartıştığı için sarı kart gördü ve Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.