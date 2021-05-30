Fenerbahçe’de teknik direktörlük konusu artık geleneksel bir fobiye dönüşmeye başladı. Özellikle son 3 senede ligde ilk 2’ye bile girilememesi ve 7 farklı teknik adamla çalışılması bu sıkıntıyı daha da artırdı.

Ancak sarı-lacivertli kulübün son 30 yılına bakıldığında teknik direktörlük seçimi ya da yolların ayrılması gibi konularda hep sorunlar yaşadığı görülüyor. 1989’daki 103 gollü tarihi şampiyonluk sonrası Fenerbahçe’de belli bir hoca istikrarı ya da başarı serisi elde edilemedi. Sadece 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında arka arkaya gelen 2 şampiyonluk oldu. Bu 30 sene içerisinde Fenerbahçe’de 32 farklı isim görev yaptı. Daum, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal da 2 farklı dönemde çalıştı. 1990-2021 arası Fenerbahçe ligde sadece 7 kez şampiyon olabildi. Aynı sürede ezeli rakiplerden Galatasaray 13 ve Beşiktaş 9 kez zirveye çıkarak Fenerbahçe’yi geçti. Galatasaray şampiyonluk sayısında Fenerbahçe’nin önüne geçerken Beşiktaş ise ilk 3 şampiyonluk kadar yakına geldi.

Bu 30 yılda en fazla süre alan isimler 2 farklı dönemde 4 yılla Daum ve Aykut Kocaman oldu. Ersun Yanal da 2 farklı dönemde 2.5 yıl çalıştı. Bu 3 isim de Fenerbahçe’ye şampiyonluk kazandıran isimlerdi. Fenerbahçe’de son 30 yılda şampiyon olan Parreira, Mustafa Denizli ve Ersun Yanal da zirveye çıktıkları sezonun hemen arkasından ya ayrıldı ya gönderildi.

En son Belözoğlu

Fenerbahçe’de sadece 3 yıldır başkanlıkta olan Ali Koç, teknik direktör seçimlerinde hep yanıldı. Koç döneminde sezonu açan hiçbir teknik adamla sezonu getirilemedi. Aykut Kocaman’ı yollayarak göreve adım atan Ali Koç, sırasıyla Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile çalıştı. Şu anda da en son Belözoğlu’nun görev yaptığı Fenerbahçe’de 2021-22 sezonu öncesi henüz resmi bir isim teknik direktör olarak belirlenmedi.

30 yılda 32 isim

Sarı-lacivertli kulüpte son 30 yılda 32 farklı teknik adam çalıştı. Bu 30 yıllık süre zarfında 1989-1996, 1996-2000 ve 2014’ten günümüze gibi uzun süreli şampiyonluk hasretleri oldu. İşte teknik direktör fobisi olan Fenerbahçe’de çalışan 32 isim: Veselinovic, Ömer Kaner, Hiddink, Erol Togay, Venglos, Tınaz Tırpan, Osieck, Ivic, Parreira, Lazaroni, Baric, Löw, Rıdvan Dilmen, Zeman, Turhan Sofuoğlu, Mustafa Denizli, Werner Lorant, Oğuz Çetin, Tamer Güney, Daum, Zico, Aragones, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Pereira, Advocaat, Cocu, E.Koeman, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu.

Rekor Aziz Yıldırım’da

1998-2018 arası 20 yıl Fenerbahçe’de başkanlık yapan Aziz Yıldırım tam 17 farklı teknik direktörle çalıştı. Kulüp tarihinde en fazla süre görev yapan başkan olan Yıldırım, bu nedenle de en çok teknik adamla çalışan isim oldu. (Skorer)