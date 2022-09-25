Spor Toto Süper Lig ’in 8. haftasında 2 Ekim Pazar akşamı Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman; U19 Takımımızla oynanan antrenman maçıyla tamamlandı.

Dünkü idmana ağrıları nedeniyle katılmayan Emre Mor, bugünkü idmanda kendisini iyi hissederek katılım sağladı. Emre Mor'un Beşiktaş derbisinde forma giymesi bekleniyor.



