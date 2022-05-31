Son dakika Fenerbahçe haberi! Sarı lacivertlilere Carvalho müjdesi

Fenerbahçe ’de artık imza atması an meselesi olan Jorge Jesus, transferde öncelik olarak forvetin yanı sıra orta saha oyuncusu talebinde bulunmuştu. Tecrübeli teknik adam, Sporting’den eski öğrencisi William Carvalho’nun alınmasını istedi. Yönetim harekete geçti. Portekiz’den A Bola Gazetesi, 30 yaşındaki futbolcunun Jesus için Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak baktığını yazmıştı. Dün, yıldız futbolcunun formasını giydiği Real Betis cephesinden de Sarı-Lacivertliler’i heyecanlandıracak bir açıklama geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Antonio Cordon, transfer planlamalarıyla ilgili konuştu. Cordon, “Real Madrid’den Dani Ceballos’u istiyoruz. O da bize gelmek için çok hevesli. Ancak bu transferi gerçekleştirebilmemiz için bütçe yaratmamız lazım. Bu nedenle talibi olan oyuncuları satabiliriz” ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus görüşecek

Sarı-Lacivertliler’in, Jorge Jesus’u resmen açıkladıktan sonra 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için ilk teklifi yapması bekleniyor. Fenerbahçe’nin hedefi, en fazla 5 milyon Euro’ya Real Betis’i ikna etmek. Carvalho’nun sözleşmesinde son senesine girmiş olması nedeniyle İspanyol ekibinin ‘makul’ bir bonservis bedeli belirlemesi bekleniyor. Yeşil-Beyazlılar’ın ikna edilmesi sonrası Portekizli yıldızla yapılacak görüşmelere Jorge Jesus’un da dahil olacağı öğrenildi.



