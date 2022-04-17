Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası, geliri savaş mağdurlarına bağışlanmak üzere Shakhtar Donetsk ile dostluk maçı oynayacak Fenerbahçe 'de İsak Vural gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertlilerin devre arası trasnfer döneminde kadrosuna kattığı 15 yaşındaki oyuncunun, Ukrayna temsilcisiyle oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alacağı öğrenildi.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın İsak Vural'a forma şansı vereceği, Arda Güler'i de taraftarın önünde sahaya süreceği belirtildi.

15 yaşındaki İsak Vural, U-19 Süper Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı. (Skorer)