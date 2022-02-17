2020-21 sezonunun başından beri Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia hakkında flaş karar. Fenerbahçe bedavaya elinden çıkarmak istemediği Enner Valencia için sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 32 yaşındaki futbolcu gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek.

TARAFTARLARIN SEVGİLİSİ ENNER VALENCIA

Forvet hattına yıllardır çözüm bulamayan Fenerbahçe'nin son 2 sezondur hücumda ayakta kalan tek ismi olan Enner Valencia, sergilediği performansla Sarı-Lacivertli taraftarların gönlünde kısa sürede taht kurmuştu. Bu sezona da iyi başlayan Enner Valencia, tüm kulvarlarda çıktığı toplam 24 maçta 10 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı.

WOLVERHAMPTON İDDİASI

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın radarına giren Enner Valencia'nın İspanya ve Meksika takımlarından da teklifler aldığı öne sürülmüştü. (Akşam)