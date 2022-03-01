Fenerbahçe 'nin sezon başında 1 yıllığına Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekibi tarafından devre arasında Sarı-Lacivertlilere geri gönderilmişti. Teknik direktör İsmail Kartal da geri döndüğü gibi Ozan Tufan'a forma şansı vermiş ancak oyuncu beklentilerin çok altında kalmıştı.

TARAFTARLAR OZAN TUFAN'I YUHALAMIŞTI

Son olarak geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Hatayspor maçına sağ bekte başlayan Ozan Tufan, oldukça kötü bir performans sergileyince henüz ilk yarı tamamlanmadan taraftarlarca ıslıklanmış ve yuhalanmıştı.

İKİNCİ YARIYA ÇIKMAK İSTEMEMİŞTİ

Protestoların ardından yüzünün düştüğü gözlemlenen ve motivasyonunu kaybeden Ozan Tufan, mücadelenin ikinci yarısına çıkmak istemediğini hocası İsmail Kartal'a iletmiş ve yerini Berisha'ya bırakmıştı.

OZAN TUFAN KASIMPAŞA MAÇINDA NEDEN SÜRE ALMADI?

Tüm bu gelişmelerin ardından Kasımpaşa deplasmanının kadrosunda yer alan Ozan Tufan, kritik maça yedek kulübesinde başladı. İlerleyen dakikalardan İsmail Kartal tarafından tercih edilmeyen Ozan Tufan'ın 1 haftadır moralinin oldukça düşük olduğu ve mücadeleye iyi hazırlanamadığı öğrenildi. Nihayetinde İsmail Kartal idman performansından hoşnut olmadığı Ozan Tufan'ı Kasımpaşa maçında tercih etmedi ve milli futbolcu karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

FENERBAHÇE OLASI CAZİP TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fenerbahçe, sezon sonunda kontratının son yılına girecek olan Ozan Tufan için gelecek cazip bir teklifi değerlendirmek isterken aksi durumda milli futbolcuyla ilgili nihai kararı takımın başına getirilecek yeni teknik direktör verecek.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Fenerbahçe formasıyla toplam 179 maça çıkan Ozan Tufan 21 gol, 24 asistlik performans sergiledi. Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. (Akşam)