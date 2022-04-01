Son dakika Fenerbahçe haberi! Sarı lacivertlilerde neşeli günler

Fenerbahçe , ligde 5 galibiyet 1 beraberlikle rüzgarı arkasına almışken Milli araya girildi. İsmail Kartal’ı ne çok endişelendiren konu, ülkeleri adına sahaya çıkmak için kulüpten ayrılan 12 oyuncunun sağlık durumuydu. Sarı-Lacivertliler’in Milli yıldızları, sıkıntısız bir şekilde Samandıra’ya döndü. Kartal, rahat bir nefes aldı. Serdar Dursun, Ay-Yıldızlı formayla, Enner Valencia ise Ekvador Milli Takımı’yla gol sevinci yaşadı. Bu Milli aranın bir oyuncu için de çok özel geçti: Diego Rossi... Yıldız futbolcu defalarca aday kadroya çağırılsa da hiç görev yapamamıştı. Rossi de Uruguay formasını ilk kez giymenin gururunu yaşadı. U17 Milli Takımımız’da ise Arda Güler fırtınası esti. Genç yıldız, Fenerbahçe’deki başarılı performansını Ay-Yıldızlı formaya da taşıdı, izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Kartal, motive ediyor

Bu gelişmelerin dışında İsmail Kartal’ı keyiflendiren bir diğer olay ise Ferdi Kadıoğlu’nun uzun bir aradan sonra takımla çalışmalara başlaması oldu. Yıldız futbolcunun Kayserispor maçının kadrosuna dahil edilmesi, Galatasaray derbisinde ise 11’de oynayacak duruma gelmesi bekleniyor. Szalai dışında eksik kalmadı. Müthiş formuyla ikinci Konyaspor ile arasındaki puan farkını 2’ye düşüren Fenerbahçe’de Kayserispor mücadelesi öncesi her şey yolunda, keyifler yerinde. İsmail Kartal şimdi, Milli görevden dönen öğrencilerini Kayseri mücadelesine motive etmek için çalışıyor.

Yusuf Dursun



