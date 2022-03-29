Spor Toto Süper Lig'de son 6 maçının 5'ini galibiyetle kapatan Fenerbahçe 'de milli ara sırasında şok eden bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde tüm dünyada ses getiren bir hamleyle Mesut Özil'i transfer eden sarı lacivertlilerde kriz patlak verdi.

Son dönemdeki düşük performansı ve son Konyaspor maçında İsmail Kartal ile yaşadığı kriz nedeniyle kadro dışı kalan Mesut Özil'i Fenerbahçe resmen duyurmuştu. Mesut Özil ile birlikte yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak transfer olan ve Ocak'ta geri dönen Ozan Tufan da kötü performans nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Alınan kararı resmi siteden ve sosyal medya hesaplarından duyuran Fenerbahçe yönetimi oyunculara neden ceza verildiğine dair bir açıklama yapmadı.Yayınlanan mesajda, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın Fenerbahçe’de en maliyetli isimler arasında yer alması da dikkat çekiyor. İki yıldız ismin sözleşmeleri 2024 yılında sona erecek.

Sezonun ilk yarısını Watford’ta geçiren Ozan, takımı küme düşme hattından çıkmazsa zorunlu satın alma opsiyonu da devre dışı kalacak. Bu çerçevede yönetim maliyeti yüksek ve düşük performans gösteren iki futbolcu için çözüm bulmak zorunda. Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı tartışma sebebiyle kadro dışı. Özil takımda kalmak istiyor. Bu noktada gerekli adımları atmaya da hazır.

Ozan Tufan yedek kaldığından dolayı takımın havasını bozduğu için kadro dışı kaldı. Sürekli oynamak isteyen deneyimli futbolcunun Watford zorunlu satın alma opsiyonunu kullanamazsa oynayabileceği bir takıma gitme düşüncesi var. Ancak sarı-lacivertliler Ozan’ın ayrılığından iyi bir bonservis bedeli elde etmek amacında. Bu da şu an için pek mümkün gözükmüyor.

Yönetim yeni sezonda ekonomik açıdan maaş giderlerinde ciddi bir daralmaya gitmek zorunda. Bu nedenle Ozan ve Mesut başta olmak üzere birçok oyuncu için maliyet- performans hesabına göre hareket edilmesi gündeme gelecek.

İstikrar yok başarı da yok

Son olarak 2013-14 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, son 8 yılda ne teknik direktör ne de transfer konusunda istikrar sağlayamadı. Bu durum da sportif başarıyı olumsuz etkiledi. Kupasız geçen 8 yılda Fenerbahçe’de 11 farklı teknik direktör çalıştı. Her sezon hoca değiştiren sarı-lacivertliler 2022-23 sezonuna da yeni bir hocayla başlayacak.

Planlar tutmadı

Sarı-lacivertlilerin Ozan Tufan ile ilgili planları sportif ve ekonomik açıdan tutmadı. Ozan’ın çıkış maddesi 20 milyon euroydu. Futbolcunun kendini gösterip önemli bir bonservis geliri kazandırması hedefleniyordu.

2015’te Bursaspor’dan yıldız bir genç futbolcu olarak büyük umutlarla alınan Ozan Tufan, gelinen noktada 7 yılda hiç kupa kaldıramadı. Hatta bu süre zarfında 3 kez kadro dışı kalan ve 2019’da 6 aylığına Alanyaspor ’a kiralık bile gönderilen 27 yaşındaki futbolcunun geleceğinin nasıl şekilleneceği sezon sonunda netlik kazanacak. (Skorer)