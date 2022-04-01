Süper Lig’de kalan 8 haftayı en iyi şekilde atlatıp Şampiyonlar Ligi biletini kapmak isteyen Fenerbahçe ’de gözler Kayserispor maçına çevrildi.

3 Nisan Pazar günü deplasmanda oynanacak kritik mücadelede sarı-lacivertli takım tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Fenerbahçe son haftalarda yakaladığı ivmeyi bu karşılaşmada da sürdürmeyi hedefliyor.

MESUT VE OZAN'IN KADRO DIŞI BIRAKILMASI DEPREM ETKİSİ YARATMIŞTI

Fenerbahçe Kulübü 24 Mart'ta resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" ifadeleri kullanılmıştı. Mesut Özil'in kadro dışı haberi Almanya başta olmak üzere Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Almanya'dan Bild gazetesi dünyaca ünlü yıldızın İsmail Kartal ile soyunma odasında tartışma yaşadığı ve kramponlarını yere fırlattığı iddia edildi.

MENAJERİNDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Mesut Özil’in süreciyle ilgili açıklama yapan Erkut Söğüt, "Mesut Özil’in takımla çalışması isteğine bağlı. Mesut'un sözleşmesindeki madde gereği takımla devam etme hakkı var. Kadro dışı kalsa dahi takımla çalışabilir. Ancak Mesut şu anki ortamda bunu zorlaştıracak bir hale getirmek istemedi. Ozan'ı da yalnız bırakmak istemediği için onunla beraber antrenman yapıyor" ifadelerini kullandı.

TAKIMIN YENİ LİDERİ İRFAN CAN KAHVECİ

Bu gelişmenin ardından takımın liderliğini İrfan Can Kahveci’nin alması bekleniyor. Mesut Özil’in kadro dışı olmasıyla saha içinde takımının organizasyonunda İrfan Can’ın isminin öne çıkması planlanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın da yeteneklerine ve futbol zekasına çok güvendiği yıldız orta sahanın takımın en önemli kozu olacağı vurgulanıyor.

BERABERLİK GOLÜNDE PAY SAHİBİ OLDU

Kadıköy’de 1-0 geriden gelinip 2-1 kazanılan Konyaspor maçının ikinci yarısında da aslında bu durumun provası yapılmıştı. İkinci devrede Mesut Özil oyundan çıktıktan sonra İrfan Can merkeze geçmiş ve oyun kuruculuk rolünü üstlenmişti. Hatta beraberlik golünde önce faulü kazandıran ardından çok şık bir frikik kullanan İrfan Can, Kim Min Jae’nin golünü getirmişti.

MERKEZDE OYNAYACAK

Kayseri’de de İsmail Kartal’ın benzer bir görevi 26 yaşındaki öğrencisine vermesi bekleniyor. İrfan Can’ın merkezde oynaması ve oyunu yönlendiren isim olması hedefleniyor. Antrenmanlarda da İrfan Can’la birebir olarak konuşan İsmail Kartal adeta oyuncusunun üzerine titriyor. (Skorer)