Fenerbahçe ’de Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın kadro dışı kalması son yıllardaki sıkıntıyı gözler önüne serdi. Ligde son şampiyonluğunu 2013-14 sezonunda kazanan ve 2014 yılından beri kupa kaldıramayan sarı-lacivertlilerde kulübe büyük umutlarla imza atan yıldızlar, takıma yeniden katılan sembolleşmiş isimler ve daha önce çalışıp geri dönen teknik direktörler beklentileri karşılayamadı.

Transfer olduktan sadece 1 sene sonra kadro dışı kalan Mesut Özil de bu duruma son örnek oldu. 2014-15 sezonundan bu yana ne ligde ne kupada ne de Avrupa’da aradığını bulamayan Fenerbahçe’nin ‘transfer isabetsizliği’ ve ‘kahraman iflası’ dikkatlerden kaçmadı.

İşte o örnekler:

* 2014-15 sezonunda şampiyon kadroya katılan ünlü yıldız Diego Ribas beklentileri karşılayamadı.

* 2015-16 sezonunda 12 transfer yapan Fenerbahçe’de Van Persie, Nani, Kjaer gibi ünlü oyuncular şampiyonluğu alamadı ve teker teker ayrıldı.

* 2016-17 sezonunda geri dönen Emenike, Salih Uçan ve Stoch gibi isimler de fayda sağlamadı.

* 2017-18 sezonunda takımın başına geri dönen Aykut Kocaman, lig ve kupada ikinciliklerle yetindi.

* 2018-19 sezonunda son şampiyon hoca Ersun Yanal büyük umutlarla geri döndü ama kupasız bir dönemi geride bıraktı.

* 2019-20 sezonunda kaptan olarak geri dönen Emre Belözoğlu umduğunu bulamadı. * 2020-21 sezonunda sportif direktör Emre Belözoğlu olurken kulübün eski oyuncularından Erol Bulut takımın başına geçti. Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı, Aurelio ve Selçuk Şahin gibi eski yıldızlar Samandıra’daydı. Ancak sezon sonunda yine başarı yoktu.

* 2021-22 sezonunda yarım kalan hikaye başlığıyla geri dönen Vitor Pereira 6 ay sonra ayrıldı. Daha sonra Fenerbahçe’nin başıan ikinci kez geçen İsmail Kartal da önce kupadan sonra Avrupa’dan elendi. 1 yıl önce transfer edilen Mesut Özil ise kadro dışı kaldı. (Skorer)