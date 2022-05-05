Fenerbahçe bu sezon da şampiyonluk hedefine ulaşamamış olsa da teknik direktör İsmail Kartal’ın göreve gelişi ile sarı-lacivertliler toparlandı ve ligde 2.sıraya yükseldi. Kartal sayesinde son dört yılda ilk kez iskelet bir kadro oluşturuldu.

Genç yıldız Arda’nın ikinci yarılarda oyuna girdiği takımda iskelet kadro şu şekilde oluştu:

ALTAY: Sakatlığı sebebiyle kalede olmadığı dönemde sarı-lacivertliler yokluğunu fazlasıyla hissetti. Dönüşü ile takım daha az gol yemeye başladı. Yeni sözleşme görüşmeleri olumlu gidiyor. Birçok Avrupa kulübünün takibinde...

OSAYİ: Enerjisi ve hızını sağ bekte etkili kullanan hücum oyuncusu, kilit isimlerden biri oldu. Birçok kulübün transfer listesinde...

SERDAR AZİZ: Tecrübeli stoper farkını her maç gösterdi. Rekabette formayı alan isim oldu. Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

KİM: Savunmanın en önemli ismi. İngiliz ekiplerinin teklifleri olsa da yönetim takımda tutmak için ciddi çaba sarf ediyor. Ayrılırsa yerini doldurmak çok zor olacak.

FERDİ: Son yıllarda en iyi çıkış yakalayan ve gelişim gösteren isim oldu. Yeni sözleşmeye imza attı. Artık sol bek pozisyonunda oynasa da, maç içinde İsmail Kartal farklı pozisyonlara çekebiliyor.

CRESPO: Beklentinin en düşük olduğu isimlerden biriydi. Savunma önünde mücadelesi, teknik kapasitesi ile de ofansta etkiliydi. Tam bir köprü görevi yaptı. İspanyol kulüpleri talip.

ZAJC: Zaman zaman etkili performans gösterse de, en iyi dönemini yaşıyor. Aslında 10 numara olan futbolcu, 8 numarada harikalar yaratıyor. İtalyan kulüplerinin gündeminde.

MERT HAKAN: Önde baskısı ve mücadelesinin yanı sıra, sonuca doğrudan etki eden son vuruş ve pasları ile en iyi döneminde.

İRFAN CAN: Saha içinde ofansif anlamda lider diyebileceğimiz isim. Takımın toparlanması ile yeteneklerini daha fazla göstermeye başladı.

ROSSİ: Savunma arkasına koşuları ve çabukluğu ile fark yaratıyor. Talipleri fazla.

SERDAR DURSUN: Takım savunmasını başlatan isim. Kafa vuruşları, golleri ve oyun kurucu özellikleri ile dikkat çekiyor.

ARDA'NIN ÇIKIŞI

Bu tecrübeli isimlere genç Arda da katıldı. Son bölümlerde rakip yorgunken oyuna giren futbolcu yeteneklerini daha rahat göstermeye başladı.

Bu iskeletin dışında Szalai başta olmak üzere katkı veren isimler olsa da, sarı lacivertliler uzun süre sonra ideal bir 11 bulmanın ne kadar önemli olduğunu gördü. İsmail Kartal, yine göreve devam etmesi halinde başarılı çalıştırıcı yeni sezonda da bu iskelet kadroyu korumayı amaçlıyor.

Hedef 3’te 3

Lig ikinciliği yolunda önemli avantajı bulunan Fenerbahçe’de hedef, kalan tüm maçları kazanmak... Teknik Direktör İsmail Kartal takımla yaptığı toplantıda bu konuya değindi. Futbolcularını performanslarından dolayı tebrik eden Kartal, zoru başararak seri galibiyetler aldıklarını ancak işlerinin henüz bitmediğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, hem ikincilik hem de bu seri galibiyetlerin daha da değer kazanması için kalan üç karşılaşmayı da galip bitirmek zorunda olduklarını vurguladı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisi sonrası Karagümrük ve deplasmanda Yeni Malatyaspor maçları ile sezonu tamamlayacak. (Skorer)