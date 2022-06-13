Fenerbahçe ’de 2022-2023 sezonu resmen açılıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde sahaya iniyor. Geçen sezon İsmail Kartal ile son 15 haftada büyük bir çıkış yakalayıp Şampiyonlar Ligi vizesini kapan takım, Jorge Jesus ile yeni bir döneme adım atıyor.

2 gün önce yardımcılarıyla beraber İstanbul’a gelen Jesus ise 2 gündür Samandıra’da çalışmalar yürütüyor. Portekizli teknik direktör ve yardımcıları, mevcut oyuncu grubunu beğeniyor. Özellikle geçen sezonu başarılı tamamlayan takımın kurgusu herkese güven veriyor. İdeal bir ilk 11’in oluşmuş olması ve kadro yapısı Jesus’u rahatlatıyor. Bu nedenle 68 yaşındaki çalıştırıcı transferde telaş yapılmasını istemiyor, zaten elinde başarılı bir kadro olduğuna inanıyor. Bu nedenle doğru adımlarla nokta atışı transferler yapılması isteniyor. Jorge Jesus’un mevcut kadroda kafasında belirlediği 14 futbolcu olduğu ve bu durumun kendisini rahatlattığı kaydediliyor. Jorge Jesus’un sadece Kim Min Jae ve Diego Rossi gibi isimlerin mutlaka takımda kalması yönünde rapor verdiği vurgulanıyor.

Mevcut kadroda yer alan futbolcular da Jorge Jesus’lu ilk antrenmanı sabırsızlıkla bekliyor. Futbolcular sezon başı hazırlıklarıyla beraber yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Özellikle kiradan dönen Samatta, Lemos, Caulker gibi isimler şanslarını kullanmayı amaçlıyor. Nerdeyse tatil bile yapmadan sürekli bireysel çalışmalarla hazırlanan futbolcuların Jorge Jesus etkisiyle bir an evvel sahaya inmeyi ve kendilerini göstermeyi istediği bildiriliyor.

FORVETLERİ DENEYECEK

Transfer çalışmaları kapsamında mutlaka iyi bir forvet almak isteyen Fenerbahçe’de çalışmalar sürüyor. Ancak Jorge Jesus elindeki mevcut forvetleri de görmek istiyor. Enner Valencia’yı tanıyan ve beğenen Jesus’un Serdar Dursun’u da milli takım formasıyla izlediği aktarıldı. Portekizli hocanın Berisha ile kiradan dönecek Samatta’yı da antrenmanlar ve hazırlık maçlarında yakından izleyeceği bildirildi. Fenerbahçe’ye gelmeden önce 2.5 ay kadar maçları zaten izleyen Jorge Jesus’un mevcut forvetler hakkında yeterli bilgisi olduğu vurgulandı.

ARDA GÜLER VE İSAK HEYECANI

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezonu açacak Fenerbahçe’de gözler bir yandan da genç yıldızlarda olacak. Geçen sezon İsmail Kartal ile yakaladığı çıkışla büyük beğeni toplayan Arda Güler’in Jorge Jesus’la daha da ileriye gitmesi bekleniyor. Sezonun son bölümünde bel sakatlığı yaşayan Arda’nın kısa sürede takıma katılması umuluyor.

Öte yandan bir diğer genç yetenek İsak Vural’dan da beklentiler büyük. 17 yaşındaki orta saha daha önce Benfica’da yer almıştı. 2 sene önce Benfica’nın U17 takımında oynayan İsak, Jorge Jesus ve ekibi tarafından da yakından tanınıyor. Hem Arda Güler hem de İsak Vural’ın yeni sezonda Jorge Jesus ile potansiyellerini göstermeleri bekleniyor.

MİLLİ YILDIZLAR İZLENİYOR

Teknik direktör Jorge Jesus bir taraftan yeni sezon hazırlıkları ve transferlerle ilgilenirken öte yandan milli takımdaki oyuncularını da takip ediyor. Jesus’un yardımcıları ve Fenerbahçe’den sürekli olarak raporlar kendisine iletiliyor. Jorge Jesus önceki gün oynanan Türkiye-Litvanya maçını da seyretti. Aynı zamanda Uruguay’da yer alan Diego Rossi ve Macaristan forması giyen Attila Szalai de Jorge Jesus’un gözlemlediği diğer isimler oldu.

LİNCOLN SESLERİ

Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları devam ederken Lincoln Henrique konusunda çalışmalar ciddi anlamda yürütülüyor. Bonservisi Portekiz’in Santa Clara kulübünde olan 23 yaşındaki orta saha konusunda epeyce yol kat edildiği belirtildi. Brezilyalı yıldız için bu hafta içerisinde gelişmelerin olması bekleniyor. Lincoln, geride bıraktığımız sezonda Santa Clara formasıyla 44 resmi maça çıktı, 7 gol atıp, 10 asist yaptı. (Skorer)