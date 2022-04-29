Süper Lig’de son 10 maçta 9 galibiyet 1 beraberlikle 28 puan toplayan Fenerbahçe ’de kalan 4 haftada hata istenmiyor. Bu akşam oynanacak Gaziantep maçıyla artık geri sayıma geçecek sarı-lacivertlilerin 4 tane önemli hedefi dikkat çekiyor.

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular tamamen saha içine motive olurlarken 4 maçtan 12 puan çıkarmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli takımın 22 Mayıs’ta bitecek 2021-22 sezonu öncesi kalan 4 haftada 4 ana hedefi şöyle:

1- İsmail Kartal ve öğrencilerinin şu anda esas düşüncesi 2. sırayı koruyarak Şampiyonlar Ligi biletini alabilmek... Sarı-lacivertliler kalan 4 maçı da kazanıp hedefe gitmek istiyor.

2- Fenerbahçe gelecek hafta ezeli rakibi Beşiktaş ’a konuk olacak. Bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş’la oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik çıkarak sarı-lacivertliler, Vodafone Park’ta kazanmak istiyor. Vodafone Park açıldığından beri lig maçlarında Fenerbahçe galip gelemedi.

3- Şu anda ligde 13 golü bulunan Serdar Dursun, takımın en skorer ismi. Tecrübeli forvet ligde de gol krallığı listesinde iddialı.

Serdar kalan 4 maçta arkadaşlarının da yardımıyla Süper Lig’de krallığı kapmayı hedefliyor. Fenerbahçe’de en son 2008’de Semih Şentürk gol kralı olmuştu.

4- Son dönemde 6 maçlık bir galibiyet serisi tutturan sarı-lacivertliler, 4 maçı da kazanıp 10’da 10 yaparak sezonu kapatmak istiyor. (Skorer)