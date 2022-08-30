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Son dakika Fenerbahçe haberi! Sarı lacivertliler, Tiago Çukur ile ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı. Sarı lacivertliler, bu sezon kadrosuna kattığı Tiago Çukur'u Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'a bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

30 Ağustos 2022, Salı 12:14 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe haberi! Sarı lacivertliler, Tiago Çukur ile ayrılığı açıkladı

Fenerbahçe , 13 Temmuz'da Watford'un U21 takımında forma giyen Tiago Çukur'u kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Rezerv Lig'de Kasımpaşa ve Adana Demirspor karşılaşmasında forma giydi.

Sarı lacivertliler, genç futbolcuyu Belçika'ya gönderdi. Kanarya Tiago Çukur'u Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'a bir yıllığına kiraladığını açıkladı.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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