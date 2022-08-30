Fenerbahçe , 13 Temmuz'da Watford'un U21 takımında forma giyen Tiago Çukur'u kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Rezerv Lig'de Kasımpaşa ve Adana Demirspor karşılaşmasında forma giydi.
Sarı lacivertliler, genç futbolcuyu Belçika'ya gönderdi. Kanarya Tiago Çukur'u Belçika 2. Lig ekibi FCV Dender'a bir yıllığına kiraladığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Tiago Çukur, Belçika challenger pro lig ekiplerinden FCV Dender’e bir yıllığına kiralanmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü