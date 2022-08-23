Bu sezon ligde oynadığı üç maçta 13 gol atan Fenerbahçe , üçüncü karşılaşmalar itibarıyla Süper Lig'de daha fazla gol attığı bir sezon yaşamadı.

İlk hafta Ümraniyespor'la Kadıköy'de 3-3 berabere kalan Fenerbahçe, daha sonra konuk olduğu Kasımpaşa'yı 6-0'lık skorla mağlup ederken dün gece oynanan Adana Demirspor mücadelesi de gol yağmuru şeklinde geçti. Sarı lacivertliler, Valencia (2), Miha Zajc ve Alioski'nin golleriyle sahada 4-2 üstün ayrılarak ligde liderliği ele geçirdi.

103 GOLLÜ REKOR KIRILIR MI?

Sezonun ilk 3 maçında rakip filelere 13 gol atıp 4.3 gol ortalaması tutturan Fenerbahçe'nin rekor için de iştahı kabardı.

Süper Lig'de ilk haftalara yüksek gol ortalamasıyla giriş yapan bir takım varsa 'Acaba o rekor kırılır mı?' soruları sorulmaya başlar. Bu sezonki yüksek gol ortalaması başlangıcı akıllara bir kez daha 1988-89 sezonunu getirdi.

Fenerbahçe, 1988-89 sezonunda 19 takımın mücadele ettiği ligde oynadığı 36 maçta 103 gol atıp 93 puanla şampiyon olmuştu. 1987-88 sezonunda başlayan 3 puanlı sistemde en çok puan toplama rekoru da Fenerbahçe'ye ait.

Tarihi şampiyonluk sezonunda maç başına 2,86’lık gol ortalamasıyla oynayan Fenerbahçe, unutulmaz bir sezon yaparken Aykut Kocaman da 'Gol Kralı' unvanını ele geçiriyordu.

İLGİNÇ TESADÜF: TAKIM SAYISI YİNE 19

Türkiye, 20 Ocak 1989'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazanın acısını derinden yaşamış, Samsunspor otobüsünün şarampolden yuvarlandığı kara güne tanıklık etmişti. Bu elim kaza sonrası ligde 19 takım yer almıştı.

Tıpkı rekor sezon gibi 2022 / 23 sezonunda da ligde 19 takımın yer almış olması ilginç bir tesadüf olarak karşımıza çıkıyor. Lig sonunda rekorla ilgili muhtemel gol hesaplamaları yüzdesel bazda değil, yine 36 maç üzerinden değerlendirilecek.

Fenerbahçe’nin 1988-1989 sezonu kadrosu şu isimlerden oluşuyordu:

Toni Schumacher, Murat Aydın, Nurettin Yıldız, Yaşar Duran, Can Barhan, Hikmet Zeydan, Nezihi Tosuncuk, Şenol Ustaömer, İsmail Kartal, Taygun Erdem, Ergin Parlar, Hasan Özdemir, Sedat Karaoğlu, Niyazi, Oğuz Çetin, Hakan Tecimer, Turhan Sofuoğlu, Şenol Çorlu, Serdar Şenkaya, Durmuş Ali Çolak, Bilal Şar, Önder Çakar, Bilal Güven, Müjdat Yetkiner, Mustafa Kurt, Aykut Kocaman, Rıdvan Dilmen, Hasan Vezir, Erdi Demir, Orhan Kapucu, Zafer Tüzün.

FENERBAHÇE'NİN 'EN'LERİ

En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)

En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)

En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)

En farklı galibiyetleri: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)

En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)

En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)

FENERBAHÇE'NİN 2022 / 23 FİKSTÜRÜ

1. Hafta - Ümraniyespor: 3-3

2. Hafta - Kasımpaşa (D): 0-6

3. Hafta - Adana Demirspor: 4-2

4. Hafta - Konyaspor (D)

5. Hafta - Kayserispor

6. Hafta - BAY

7. Hafta - Alanyaspor

8. Hafta - Beşiktaş (D)

9. Hafta - Karagümrük

10. Hafta - Ankaragücü (D)

11. Hafta - Başakşehir

12. Hafta - İstanbulspor (D)

13. Hafta - Sivasspor

14. Hafta - Giresunspor

15. Hafta - Trabzonspor (D)

16. Hafta - Hatayspor

17. Hafta - Antalyaspor (D)

18. Hafta - Galatasaray

19. Hafta - Gaziantep FK

"OFANSİF OLARAK GELİŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Son olarak 2013-14 sezonunda Ersun Yanal yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı lacivertliler, kötü seriyi bu sezon kırarak ipi göğüsleme amacında. Bu doğrultuda yeni sezona Portekizli teknik adam Jorge Jesus'la başlayan sarı-lacivertliler, lig haricinde Avrupa'da da başarı hedefleyecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Adana Demirspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında ofansif olarak daha da güçleneceklerini ifade ederken "Türkiye'de 3 maç oynadık ve 13 gol attık. Bu da ofansif olarak kalitemizi gösteriyor ama biz ofansif olarak gelişmeye devam edeceğiz. Defansif olarak iyi organize olmayan takım ofansif olarak da olamaz. Pedro'yu riske etmek istemedim. O da katılınca ofans gücümüze kalite katacak. Defansta da iyiydik, özellikle Lemos bugün kendi kalitesini gösterdi, iyi performans gösterdi. Uygulamak istediğimiz fikirler oturdukça gelişeceğiz. Ön bölgede hızlı oyuncularımız var." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ PRESTİJİNİ GERİ KAZANMASI GEREK"

Teknik direktör Jesus, Adana Demirspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında bu konuya vurgu yaparak, "Fenerbahçe'nin Avrupa'daki prestijini tekrar kazanması gerekiyor. Fenerbahçe ben Benfica'da çalışırken yarı final oynamıştı. Bu prestijini yeniden kazanması gerekiyor." ifadelerini kullandı. (Hürriyet)