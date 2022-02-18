Son dakika haberi... Fenerbahçe 'de sakat oyuncuların son durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Sarı lacivertliler, takımdaki sakat olan 5 futbolcunun son durumu hakkında bilgilendirme duyurusu yaptı. Son olarak dün oynanan Slavia Prag maçında sakatlanan savunma oyuncusu Kim Min-Jae'nin durumu ile ilgili de bilgi verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımızdaki güncel sağlık durumları ile ilgili genel bilgilendirme şu şekildedir;

Luiz Gustavo: Arka üst adale tendon bileşkesinde yırtık nedeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarını sürdürüyor.

Filip Novak: Arka üst adale tendon yapışma yerinde yırtık edeniyle bireysel saha ve fitness çalışmalarına devam ediyor.

Mesut Özil: Bel ağrısı şikayeti nedeniyle tedavisine devam ederken, saha ve fitness çalışmalarını da sürdürüyor.

İrfan Can Kahveci: Omuz Kırığı tedavisinde saha ve fitness çalışmaları ile devam ediliyor.

Min Jae Kim: Arka adale sertleşmesi nedeniyle tedavi ediliyor.

İlgili Haberler Fanatik Gazetesi yazarları Fenerbahçe - Slavia Prag maçını değerlendirdi



