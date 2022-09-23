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Son dakika Fenerbahçe haberi! Sarı lacivertliler rekora koşuyor

2013-14’te Ersun Yanal ile şaha kalkan Fenerbahçe, yeni hocası Jorge Jesus’un yönetiminde bir kez daha hem golleri hem de futbolu ile göz dolduruyor.

23 Eylül 2022, Cuma 08:53 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe haberi! Sarı lacivertliler rekora koşuyor

Fenerbahçe , en son bol gollü galibiyetleri 2013/14 sezonunda Ersun Yanal önderliğinde yaşamıştı. O dönem 74 puan toplayarak sarı-lacivertli takımı şampiyon yapan Yanal, 40 resmi maçta 79 gol bulmuştu. Göze hoş gelen hücum futbol dönemi 9 sene sonra Fenerbahçe'ye tekrardan geldi.

Jorge Jesus ile birlikte rüzgârı arkasına alan Fenerbahçe, Süper Lig 'de ve Avrupa'da taraftarın yıllardır özlemle beklediği futbolu oynamaya başladı. Bu sezon dünyanın en değerli 20 liginde maç başına en fazla gol atan 3'üncü takım konumunda olan Kanarya, (1-PSV: 4, 2-Celtic: 3.57, 3-Fenerbahçe: 3.33) en son bu özlenen futbolu 9 sene önce sahneye koymuştu. (Sabah)

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