Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta geride kaldı. Şampiyonluğun güçlü adayları, haftayı galibiyetle noktaladı. Geçen sezonu şampiyonlukla noktalayan Trabzonspor, İstanbul'da Ümraniyespor'u 1-0, Fenerbahçe kendi sahasında Kayserispor'u 2-0, Beşiktaş , Başkent'te Ankaragücü'nü 3-2 ve son olarak Galatasaray da evinde 10 kişi kaldığı maçta Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Şansal Büyüka geride kalan 5. haftayı değerlendirdi. İşte Büyüka'nın yazısı...





'FENERBAHÇE'DE RADİKAL DEĞİŞİM'

Fenerbahçe, son Kayseri maçına kadar hep “oynamaya” çalışan takımdı. Ancak son maçında radikal bir değişim gördük. Oynamaya çalışan takım, önceliğini “oynatmamaya” çalışan takıma çevirdi. Üstelik bunu da noksansız uyguladı.

Öyle ki;

* Kayseri takımına 90 dakika önde bastı. Sahanın her yerinde bastı ve başlangıçtan bitime kadar bastı. Böyle bir baskıyı, böyle bir sürekliliği bugüne kadar hiçbir Türk takımında görmedim.

* Fenerbahçe’nin baskısı o kadar etkili oldu ki, Kayseri çıkamadı, pas yapamadı, oyun kuramadı, hücuma kalkamadı. Sonlara doğru gelen tek pozisyonları da kendi becerilerinden değil, Peres’in bireysel yanlışından kaynaklandı...





'ARAO VE CRESPO DEĞİŞİLMEZ İKİLİ'

* Bu takımın orta ikilisinin Arao-Crespo olduğu, olağandışı koşullar olmazsa değişmeyeceği tescillendi. Arao-Crespo ikilisi, futbolu hem defansif hem ofansif yönüyle oynadı. Arao ilk golün asistini yaptı, Crespo iki mutlak fırsatı kaçırdı. Crespo, rakipten çaldığı 17 topla ne kadar vazgeçilmez olduğunu bir daha gösterdi.

* Fenerbahçe maç boyu, kaybettiği her topu, futbolun izin verdiği en kısa sürede geri almayı başardı.

* Kayseri maçında alışılmadık bir görüntü daha ortaya çıktı. Maçın son dakikaları gelmiş, Fenerbahçe sonucu sağlama almışken, önceki maçlarda olduğu gibi tempoyu düşürmedi, skoru korumaya çalışmadı, farkı arttırmanın yollarını aradı. Son dakikalarda kaçan goller ve direkten dönen Ferdi şutu bunun çok açık göstergesiydi.

* Bir hoca felsefesini, Jorge Jesus’un futbol felsefesini taşıyan bir takım ortaya çıkıyor gibi... Ama halen cevabı aranan soru şu: Fenerbahçe niye bir maç iyi, bir maç kötü?





ADRESE MEKTUPLAR

Jorge Jesus’a: Başkan Al Koç’un açıklamasına göre, Weghorst’u önce Fenerbahçe’ye önermişler Jorge Jesus istememiş. Jesus her hafta Weghorst performansını gördükçe ne düşünüyor acaba?

Nuri Şahin’e: Antalya 1-0 yenik oynarken Kudryashov’u çıkartıp Cemali’yi almak niye? Bu maçı kurtaracak bir hamle mi? Nitekim Cemali girdi, futbolun doğal bir hatasını yaptı, oyun 2-0’a geldi. Eğer bir sakatlık yoksa, yanlış bir hamle bu...

Serkan Özbalta’ya: Boudjemaa, sadece Hatay’ın değil, sahanın en etkili adamıydı. Oyuna hükmediyordu, en ufak bir yorgunluk belirtisi yoktu. Buna rağmen hoca son bölümde oyundan aldı, o değişiklik sonrası Adana takımı ayağa kalktı ve Hatay bitime 10 saniye kala ilk galibiyet şansını yitirdi. Yanlış değişiklik...