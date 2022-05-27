Son dakika Fenerbahçe haberi! Sağ beke iki aday

Önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe , 7+4 kuralını da hesaba katarak sağ beke Türk oyuncu takviyesi yapma kararı aldı. Bu mevki için Sangare'nin 6 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle elinde sadece Osayi-Samuel kalan Kanarya, Antalyaspor'dan Bünyamin Balcı ve Sassuolo'dan Mert Müldür'ü listesine dahil etti. Antalya, Bünyamin için 5 milyon Euro istiyor ancak sarı-lacivertliler oyuncuyu 3-3.5 milyon Euro bandında bir rakama kadrosuna katmayı hedefliyor. Ozan Tufan'ın da bu transferde takas olarak kullanılma olasılığı bulunuyor. Mert Müldür'ün durumu ise kulübünün 8 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirime gitmesine bağlı. Bu nedenle Bünyamin Balcı, sağ bek transferinde bir adım önde duruyor.

JESUS İÇİN PROTESTO!

DAHA önce Jorge Jesus'un takımın başına gelmesi için sosyal medya üzerinden kampanya başlatan Flamengo taraftarı, şimdi de sokaklara dökülmeye hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı futbolseverler, pazar günü Rio de Janeiro'da Portekizli hocayla anlaşma sağlayamadığı için başkan Luiz Rodolfo Landim Machado'yu protesto edecek. Flamengo taraftarları her ne kadar Jesus'tan umudunu kesmese de kulüp yönetiminin bu defteri tamamen kapattığı gelen bilgiler arasında.

SON MAAŞINI ALIP GELECEK

FENERBAHÇE camiası, başkan Ali Koç'un "Yeni teknik direktörümüzü pazartesi günü açıklayacağız" sözlerinin ardından Jorge Jesus için geri sayıma geçti. Benfica kulübünden 600 bin Euro'luk son maaşını ay sonuna kadar alacak olan Portekizli ünlü çalıştırıcının hafta sonu İstanbul'a gelmesi bekleniyor. (Sabah)