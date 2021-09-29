Son dakika Fenerbahçe haberi! Pelkas’a hazır ol emri

Hazırlık maçlarında gösterdiğ performansla bir anda teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmezi olan ancak Adana Demirspor maçı öncesinde omuzu çıkan Dimitrios Pelkas sakatlığı sonrası eski formunu arıyor. Takvim'in haberine göre; Eski formuna kavuşmak için antrenmanlarda sıkı çalışan Yunan futbolcu, yarın UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik Olympiakos maçında sahaya ilk 11'de çıkacak. Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Pereira, "Hazır olduğunu görüyorum. Olympiakos krşısında sana şans vereceğim" dedi.

OLYMPİAKOS HAZIRLIKLARI DÜN BAŞLADI

1 günlük iznin ardından Olympiakos maçının hazırlıkları dün başladı. Sakatlıkları bulunan İrfancan, Nazım Sangare ve Jose Sosa takımdan ayrı saha çalışması yaptı. Zajc ise idmanın tamamında takımla çalıştı. Fenerbahçe , hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile tamamlayacak.

OLYMPİAKOS MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda yarın Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla İstanbul'da yapacağı karşılaşmanın hakemi dün açıklandı. Kritik karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.



