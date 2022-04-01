Yönetim, 2-1 kazanılan Konya maçında soyunma odasında İsmail Kartal ile sert bir tartışma yaşayan Mesut Özil ve Ozan Tufan’ı kadro dışı bırakmıştı. İki futbolcu, savunmalarını verip, beklemeye çekildi. Mesut ve Ozan, Samandıra’da takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin bu ikili için son kararı İsmail Kartal’a bırakacağı öğrenildi. Mesut ve Ozan’ın hocalarından özür dilemeye hazır oldukları kaydedildi.

Kim döndü, diğerleri bugün

Fenerbahçe 'de Milli arada ülkelerine giden oyunculardan Güney Kore'li Min Jae-Kim dün yurda dönüp antrenmana katıldı. Uruguay'a giden Rossi, Kongo Cumhuriyeti forması giyen Tisserant ile Ekvador'da oynayan Valencia ise uçakları İstanbul'a geç saatte indiği için dün akşamki çalışmaya çıkamadılar. 3 oyuncu bugün takıma katılacak.