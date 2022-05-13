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Son dakika Fenerbahçe haberi! Ozan Tufan ve Mesut Özil kararı Jorge Jesus'ta

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili son kararı sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü olması an meselesi olan Jorge Jesus verecek.

13 Mayıs 2022, Cuma 08:28 Son Güncelleme:
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Son dakika Fenerbahçe haberi! Ozan Tufan ve Mesut Özil kararı Jorge Jesus'ta

Fenerbahçe , transferde Jorge Jesus'a tam yetki verecek. Portekizli hocanın istemediği hiçbir isim alınmayacak. Başkan Ali Koç geçen sezon Steven Caulker'i almış, Vitor Pereira'nın istememesiyle oyuncuyu Gaziantep FK'ya göndermek zorunda kalmıştı. Koç, bu sezon da aynı sorunla karşılaşmak istemiyor. Kadro dışı kalan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in takımdaki geleceğine de Jesus karar verecek. Tecrübeli hoca bu isimleri istemezse yollar ayrılacak. Kiralık olarak başka kulüplerde olan ve sezon sonu dönecek futbolcuların kararını yeni hoca verecek. (Sabah)


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