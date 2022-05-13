Fenerbahçe , transferde Jorge Jesus'a tam yetki verecek. Portekizli hocanın istemediği hiçbir isim alınmayacak. Başkan Ali Koç geçen sezon Steven Caulker'i almış, Vitor Pereira'nın istememesiyle oyuncuyu Gaziantep FK'ya göndermek zorunda kalmıştı. Koç, bu sezon da aynı sorunla karşılaşmak istemiyor. Kadro dışı kalan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in takımdaki geleceğine de Jesus karar verecek. Tecrübeli hoca bu isimleri istemezse yollar ayrılacak. Kiralık olarak başka kulüplerde olan ve sezon sonu dönecek futbolcuların kararını yeni hoca verecek. (Sabah)



